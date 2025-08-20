Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven motociclista murió tras recibir un disparo por la espalda por parte de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en un hecho captado en video y difundido ampliamente en redes sociales.

El incidente ocurrió en la avenida Fray Servando Teresa de Mier, alcaldía Venustiano Carranza, cuando dos hombres —padre e hijo— sostuvieron una riña con elementos de la policía capitalina. En el video se observa cómo la confrontación escala rápidamente de una discusión verbal a una pelea física.

De acuerdo con las imágenes, los motociclistas golpean en repetidas ocasiones a uno de los uniformados. Durante el altercado, uno de los policías cae al suelo y, mientras continúa recibiendo patadas, saca su arma de fuego y dispara por la espalda al joven, quien vestía pants y sudadera gris. El disparo fue mortal: el joven se desplomó inmediatamente ante la mirada de testigos y vecinos.