Video muestra ejecución a quemarropa por policía en CDMX
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven motociclista murió tras recibir un disparo por la espalda por parte de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en un hecho captado en video y difundido ampliamente en redes sociales.
El incidente ocurrió en la avenida Fray Servando Teresa de Mier, alcaldía Venustiano Carranza, cuando dos hombres —padre e hijo— sostuvieron una riña con elementos de la policía capitalina. En el video se observa cómo la confrontación escala rápidamente de una discusión verbal a una pelea física.
De acuerdo con las imágenes, los motociclistas golpean en repetidas ocasiones a uno de los uniformados. Durante el altercado, uno de los policías cae al suelo y, mientras continúa recibiendo patadas, saca su arma de fuego y dispara por la espalda al joven, quien vestía pants y sudadera gris. El disparo fue mortal: el joven se desplomó inmediatamente ante la mirada de testigos y vecinos.
En otro video difundido, se escucha al padre del joven gritar “¡Me mataste a mi hijo!” al ver el cuerpo de su hijo sin vida, mientras el policía involucrado, visiblemente golpeado y con el rostro ensangrentado, permanece en el sitio. Aunque paramédicos llegaron minutos después, sólo pudieron confirmar el deceso del joven.
El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que el elemento que disparó ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC colabora en la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
La SSC aseguró que se dará atención puntual al caso, reafirmando que sus elementos deben conducirse con apego a los derechos humanos y los protocolos de uso de la fuerza.
