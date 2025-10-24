Video muestra a jaguar “embarazada” en Campeche; ¿esperanza para la especie?

Campeche, México (MiMorelia.com).- Un video reciente muestra a una hembra de jaguar (Panthera onca) con indicios de embarazo, dentro de la Reserva de la Biosfera Balam Kú, ubicada en el estado de Campeche.

El registro visual fue posible gracias al proyecto “Conservación de Especies”, una iniciativa del Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) del Ejido Pixoyal, donde la comunidad colabora activamente en la protección de esta especie.

La aparición del felino en presunto estado de gestación ha sido recibida como una señal alentadora, ya que representa un posible avance en la reproducción de la especie en su hábitat natural, un factor clave para su supervivencia, especialmente considerando que el jaguar se encuentra en la lista de especies amenazadas.

Desde redes sociales, se ha compartido el video con mensajes que destacan la belleza y relevancia del momento.

Este tipo de hallazgos refuerzan la importancia de mantener y fortalecer las áreas naturales protegidas como Balam Kú, que funcionan como refugios vitales para la biodiversidad del país.

Así fue el momento: