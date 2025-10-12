VIDEO: Militar detiene a presunto saqueador en Veracruz y la gente lo reprende: ‘¡Déjalo!’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un militar intenta evitar que un hombre se lleve una motocicleta saqueada durante las recientes inundaciones en Poza Rica, Veracruz.

Lo que más sorprendió fue la reacción de las personas alrededor, quienes comenzaron a gritarle “¡Déjalo!” al soldado.

En las imágenes se observa cómo el militar enfrenta al presunto saqueador en medio del caos provocado por las lluvias. Mientras el individuo arrastraba la motocicleta, el uniformado lo detiene y forcejea con él. Sin embargo, en lugar de apoyar la acción del militar, varias personas le exigen que lo suelte.