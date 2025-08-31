VIDEO: más de 30 objetos luminosos rodean al Popocatépetl durante una hora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada del 29 de agosto, cámaras de monitoreo captaron un fenómeno inusual en el volcán Popocatépetl: más de 30 luces flotando en las cercanías del cráter, algunas de ellas realizando movimientos ascendentes que despertaron la curiosidad de usuarios en redes sociales.

El espectáculo luminoso duró aproximadamente una hora y rápidamente se viralizó, generando teorías que iban desde supuesta actividad extraterrestre hasta explicaciones más convencionales.

Expertos señalan que las luces podrían corresponder a satélites, drones o fenómenos atmosféricos, aunque no existe un consenso definitivo sobre lo ocurrido.