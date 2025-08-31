VIDEO: más de 30 objetos luminosos rodean al Popocatépetl durante una hora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada del 29 de agosto, cámaras de monitoreo captaron un fenómeno inusual en el volcán Popocatépetl: más de 30 luces flotando en las cercanías del cráter, algunas de ellas realizando movimientos ascendentes que despertaron la curiosidad de usuarios en redes sociales.
El espectáculo luminoso duró aproximadamente una hora y rápidamente se viralizó, generando teorías que iban desde supuesta actividad extraterrestre hasta explicaciones más convencionales.
Expertos señalan que las luces podrían corresponder a satélites, drones o fenómenos atmosféricos, aunque no existe un consenso definitivo sobre lo ocurrido.
No es la primera vez
Cabe recordar que el Popocatépetl ha sido escenario recurrente de reportes de objetos voladores no identificados.
A lo largo de los años, cámaras instaladas para vigilar la actividad volcánica han captado en distintas ocasiones destellos o figuras luminosas, lo que ha alimentado tanto la curiosidad científica como la fascinación popular.
El misterio permanece abierto y la conversación continúa en redes sociales, donde las imágenes siguen generando debate entre internautas y especialistas.
RYE-