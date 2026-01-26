VIDEO: Llega abuelita de 102 años en ambulancia a banco tras negarle tarjeta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La imagen de una mujer de 102 años llegando en ambulancia a una sucursal del banco Santander en el centro de Durango ha generado indignación en redes sociales.

La adulta mayor acudió al banco luego de que se le negara la reposición de su tarjeta bancaria si no se presentaba en persona, según reportes de la Organización Editorial Mexicana.

El hecho ocurrió en la sucursal ubicada en el corredor Constitución, y fue registrado en video por el reportero Joshael Rojas.

Las imágenes muestran a la señora siendo trasladada en camilla, acompañada por personal médico, en medio de una temperatura baja y con visibles complicaciones físicas.

Usuarios en redes sociales calificaron como inhumano que la institución bancaria no ofreciera una alternativa para atender a la mujer desde su domicilio.

Comentarios como “¿y los derechos humanos?” o “tener que llevarla, en lugar de que el banco acudiera”, reflejan la molestia de la comunidad digital.

Varios internautas señalaron que no es un caso aislado, pues consideran que los trámites bancarios para personas mayores suelen ser complicados y burocráticos. Algunos mencionaron que han enfrentado experiencias similares en otras instituciones financieras, mientras que otros pidieron que se presente una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, la institución bancaria no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.