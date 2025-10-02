VIDEO: Ladrón ataca con machete a abuelito para robarle en su tiendita, en Nuevo León

Montemorelos, Nuevo León (MiMorelia.com).- Un adulto mayor resultó herido tras ser atacado con un machete durante un asalto a su tienda de abarrotes en la colonia José María Morelos, en el municipio de Montemorelos.
La información fue difundida en redes sociales y confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, que detalló que el agresor ingresó al local, amenazó al comerciante con una pistola y posteriormente lo golpeó con un machete hasta derribarlo. También intimidó a la esposa de la víctima antes de huir del lugar.
El afectado fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica.
ADVERTENCIA: IMÁGENES SENSIBLES
Horas más tarde, la fiscalía informó sobre la detención de Víctor “N”, de 39 años, señalado como presunto responsable de la agresión. El detenido fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.
De acuerdo con las autoridades, el hombre ya contaba con antecedentes por violencia familiar y ahora enfrentará cargos por asalto con violencia.
