VIDEO: Ladrón ataca con machete a abuelito para robarle en su tiendita, en Nuevo León

Montemorelos, Nuevo León (MiMorelia.com).- Un adulto mayor resultó herido tras ser atacado con un machete durante un asalto a su tienda de abarrotes en la colonia José María Morelos, en el municipio de Montemorelos.

La información fue difundida en redes sociales y confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, que detalló que el agresor ingresó al local, amenazó al comerciante con una pistola y posteriormente lo golpeó con un machete hasta derribarlo. También intimidó a la esposa de la víctima antes de huir del lugar.

El afectado fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

ADVERTENCIA: IMÁGENES SENSIBLES