VIDEO: Incendio consume fábrica de colchones en Edomex; reportan 3 heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio de gran magnitud se registró este martes en una fábrica de colchones ubicada en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

La emergencia generó una extensa columna de humo visible a varios kilómetros a la redonda.

Elementos de bomberos tanto del Estado de México como de la Ciudad de México acudieron al lugar para combatir las llamas.

De acuerdo con el reporte más reciente de Bomberos CDMX, se ha logrado un avance del 60% en las labores de extinción, gracias a maniobras como la apertura de muros que permiten un acceso más seguro y eficiente al fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni fallecidas a causa del siniestro, aunque se habla extraoficialmente de tres heridos.