VIDEO: Hombre cae del cielo y queda suspendido en semáforo en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre de nacionalidad estadounidense protagonizó una escena inusual al descender en paracaídas en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México y quedar atorado en un semáforo, sin que resultara lesionado.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este martes 9 de diciembre, en el cruce de las avenidas Balderas y Juárez, cuando las cámaras del C5 de la Ciudad de México captaron el momento en el que el sujeto, identificado como Miles Pack, descendía del cielo con un paracaídas que terminó enredado en la estructura metálica de un semáforo.