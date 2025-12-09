VIDEO: Hombre cae del cielo y queda suspendido en semáforo en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre de nacionalidad estadounidense protagonizó una escena inusual al descender en paracaídas en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México y quedar atorado en un semáforo, sin que resultara lesionado.
Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este martes 9 de diciembre, en el cruce de las avenidas Balderas y Juárez, cuando las cámaras del C5 de la Ciudad de México captaron el momento en el que el sujeto, identificado como Miles Pack, descendía del cielo con un paracaídas que terminó enredado en la estructura metálica de un semáforo.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, personal del C2 Centro Histórico monitoreó la situación y se coordinó con elementos en tierra para verificar que no hubiera riesgos en la zona. Varias personas que se encontraban cerca intentaron ayudarlo sin éxito, hasta que llegaron los servicios de emergencia.
En un video difundido en redes sociales se observa cómo el paracaídas evitó que el hombre impactara directamente contra el pavimento, por lo que no presentó lesiones visibles. Tras ser rescatado, fue detenido de manera preventiva y presentado ante el Juez Cívico.
De manera preliminar se sabe que el hombre se lanzó desde una avioneta, aunque no se han confirmado más detalles sobre el motivo del salto ni si contaba con los permisos correspondientes.
BCT