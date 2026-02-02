VIDEO: Fuerte explosión por gas LP deja severos daños en vivienda de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fuerte explosión provocada por la acumulación de gas LP se registró la tarde de este lunes 2 de febrero en un domicilio ubicado en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:22 horas en una vivienda localizada en la calle Progreso número 7, en la intersección con Providencia, donde una cámara de videovigilancia captó el momento exacto de la explosión.

La onda expansiva causó daños totales en la parte frontal del inmueble, destruyó ventanas y accesos principales, y provocó que el portón del garaje saliera proyectado, además de que fragmentos de concreto y vidrios quedaron esparcidos sobre la vía pública.