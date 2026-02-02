VIDEO: Fuerte explosión por gas LP deja severos daños en vivienda de CDMX
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fuerte explosión provocada por la acumulación de gas LP se registró la tarde de este lunes 2 de febrero en un domicilio ubicado en la Ciudad de México.
El incidente ocurrió alrededor de las 14:22 horas en una vivienda localizada en la calle Progreso número 7, en la intersección con Providencia, donde una cámara de videovigilancia captó el momento exacto de la explosión.
La onda expansiva causó daños totales en la parte frontal del inmueble, destruyó ventanas y accesos principales, y provocó que el portón del garaje saliera proyectado, además de que fragmentos de concreto y vidrios quedaron esparcidos sobre la vía pública.
Al momento del siniestro, la casa se encontraba sin personas en su interior. Únicamente se encontraba un perro de la raza Siberian Husky, el cual resultó ileso y fue rescatado por personal de Protección Civil.
De acuerdo con los primeros reportes, los propietarios habían salido por unos minutos y, al regresar, se encontraron con los daños ocasionados por la explosión. No se reportaron personas lesionadas; únicamente se atendieron crisis nerviosas.
La explosión también afectó a viviendas aledañas, principalmente con vidrios rotos y daños menores en ventanas. Por ello, la zona fue acordonada en un radio de dos calles, mientras equipos de emergencia realizaban labores de inspección y limpieza.
Posteriormente, autoridades confirmaron que la causa del incidente fue una falla en un tanque estacionario de gas LP. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, realizaron revisiones para descartar riesgos adicionales.
BCT