VIDEO: extranjeros retiran a mexicano durante el desfile de alebrijes en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales ha generado indignación luego de mostrar el momento en que el equipo de producción del influencer y conductor de televisión Antoni Porowski, conocido por su participación en la serie de Netflix Queer Eye, aleja de forma prepotente a un trabajador mexicano durante el Desfile de Alebrijes Monumentales en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cerca del Palacio de Bellas Artes, donde miles de personas se congregaban para presenciar el tradicional evento organizado por el Museo de Arte Popular. En las imágenes, grabadas y viralizadas en TikTok, se observa al equipo de Porowski grabando una toma del desfile cuando un joven trabajador intenta pasar en bicicleta, transportando cajas de plástico. El staff del influencer lo corre del lugar.