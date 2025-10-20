VIDEO: extranjeros retiran a mexicano durante el desfile de alebrijes en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales ha generado indignación luego de mostrar el momento en que el equipo de producción del influencer y conductor de televisión Antoni Porowski, conocido por su participación en la serie de Netflix Queer Eye, aleja de forma prepotente a un trabajador mexicano durante el Desfile de Alebrijes Monumentales en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Los hechos ocurrieron cerca del Palacio de Bellas Artes, donde miles de personas se congregaban para presenciar el tradicional evento organizado por el Museo de Arte Popular. En las imágenes, grabadas y viralizadas en TikTok, se observa al equipo de Porowski grabando una toma del desfile cuando un joven trabajador intenta pasar en bicicleta, transportando cajas de plástico. El staff del influencer lo corre del lugar.
Usuarios de tiktok señalaron que el trato fue clasista e innecesario, ya que el trabajador solo intentaba continuar con su ruta en medio del caos vial que provocó el evento. Hasta el momento, ni Antoni Porowski ni su equipo han emitido comentarios respecto a la situación.
Porowski, de nacionalidad canadiense, se encuentra en México por posibles grabaciones de su show gastronómico "No Taste Like Home", aunque no ha confirmado oficialmente el motivo de su visita.
BCT