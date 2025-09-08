VIDEO: Explota transformador en plena calle de León, Guanajuato; hay 10 heridos

León, Guanajuato (MiMorelia.com).- Una tarde aparentemente normal en el centro de León se convirtió en tragedia cuando un transformador explotó repentinamente, el pasado fin de semana.
El hecho provocó quemaduras a por lo menos 10 personas, entre ellas una oficial de policía.
A través de redes sociales, se difundió el video del momento exacto en que ocurrió la explosión, donde se observa cómo la agente afectada intenta buscar apoyo con el rostro cubierto de aceite y varias partes del cuerpo quemadas.
De acuerdo a los reportes, las víctimas fueron trasladadas a un hospital, donde ya reciben atención médica.
En un comunicado oficial, el Gobierno Municipal de León informó que, tras el incidente registrado el sábado 6 de septiembre en instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizarán trabajos de mantenimiento y limpieza para garantizar la seguridad en el Centro Histórico.
Los trabajos iniciaron el domingo 7 de septiembre a las 21:00 horas y se extenderán hasta las 03:00 horas del lunes, incluyendo el retiro de un seccionador y la limpieza del aceite derramado.
El operativo incluirá cierres viales en calles como Benito Juárez, Belisario Domínguez y Reforma, con apoyo de la Policía Vial.
Además, del lunes 8 al viernes 12 de septiembre, de 22:00 a 03:00 horas, continuarán las labores de revisión de instalaciones eléctricas, lo que podría afectar el suministro en algunos puntos del Centro Histórico.
El Ayuntamiento agradeció la comprensión de comerciantes, habitantes y visitantes, y pidió tomar precauciones ante los trabajos de infraestructura eléctrica que se llevarán a cabo.
