VIDEO: Explota transformador en plena calle de León, Guanajuato; hay 10 heridos

León, Guanajuato (MiMorelia.com).- Una tarde aparentemente normal en el centro de León se convirtió en tragedia cuando un transformador explotó repentinamente, el pasado fin de semana.

El hecho provocó quemaduras a por lo menos 10 personas, entre ellas una oficial de policía.

A través de redes sociales, se difundió el video del momento exacto en que ocurrió la explosión, donde se observa cómo la agente afectada intenta buscar apoyo con el rostro cubierto de aceite y varias partes del cuerpo quemadas.