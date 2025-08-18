VIDEO: estilista canino maltrata a perrito en Yucatán; piden justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Vecinos del fraccionamiento Piedra de Agua, en Umán, Yucatán, denunciaron a través de redes sociales un presunto caso de maltrato animal cometido por un estilista canino en contra de un perro durante una sesión de grooming.

En un video difundido por la cuenta Que Poca Madre MX se observa al peluquero de mascotas manipular con fuerza al animal, a pesar de que este se mostraba dócil.

De acuerdo con la denuncia, el estilista lo tomó de las orejas, lo levantó con brusquedad y lo azotó contra la mesa de trabajo.

El hecho ha generado indignación entre internautas y habitantes de la zona, quienes hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado de Yucatán (@fgeyucatan) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que intervengan y se investigue lo ocurrido.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y ha reavivado el debate sobre el maltrato animal en México, así como la necesidad de reforzar la supervisión en los servicios de estética canina.