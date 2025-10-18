Video en vivo desde prisión en Tijuana causa destitución de director

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video transmitido en vivo desde el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa, en Tijuana, exhibió fallas graves en los sistemas de seguridad y control del penal. Las imágenes muestran a tres mujeres privadas de la libertad interactuando desde su celda con usuarios en redes sociales, con acceso libre a internet y sin restricciones visibles.
El video, grabado el pasado 7 de agosto, tiene una duración de 8 minutos con 40 segundos y muestra a las internas mostrando su celda, relatando aspectos de su vida cotidiana y solicitando dinero. Incluso exhiben la comida que reciben dentro del penal. La grabación generó una ola de reacciones y obligó a las autoridades estatales a abrir una investigación oficial.
Durante una conferencia de prensa, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que el director del penal fue destituido, al igual que lo afirmó el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas. La mandataria reconoció que la señal no fue interrumpida debido a deficiencias tecnológicas dentro del centro penitenciario.
Además, se reportó que, tras la difusión del video, las tres internas fueron golpeadas, separadas en distintas áreas del penal y se les negó acceso a sus abogados.
BCT