Video en vivo desde prisión en Tijuana causa destitución de director

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video transmitido en vivo desde el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa, en Tijuana, exhibió fallas graves en los sistemas de seguridad y control del penal. Las imágenes muestran a tres mujeres privadas de la libertad interactuando desde su celda con usuarios en redes sociales, con acceso libre a internet y sin restricciones visibles.

El video, grabado el pasado 7 de agosto, tiene una duración de 8 minutos con 40 segundos y muestra a las internas mostrando su celda, relatando aspectos de su vida cotidiana y solicitando dinero. Incluso exhiben la comida que reciben dentro del penal. La grabación generó una ola de reacciones y obligó a las autoridades estatales a abrir una investigación oficial.