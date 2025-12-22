VIDEO: En plena posada, payaso golpea a asistente por insulto a su esposa en Campeche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una posada organizada por una empresa de transporte en Campeche se volvió viral en redes sociales luego de que se difundiera un video donde el comediante conocido como “Payaso Pichurris” se enfrenta a golpes con un trabajador tras presuntos comentarios ofensivos hacia su esposa.
El hecho ocurrió durante la fiesta de fin de año de la empresa Movibus, en la que Pichurris fue contratado para ofrecer un show cómico. En uno de los segmentos interactivos, el comediante cedió el micrófono a un asistente, sin que inicialmente se detectara tensión alguna.
Sin embargo, en la grabación que circula en redes sociales se observa cómo el trabajador, al tomar el micrófono, hace comentarios dirigidos a la pareja del payaso, quien reaccionó inmediatamente con un golpe, lo que desató una pelea que terminó con ambos en el suelo.
Horas después de que el video de la pelea se viralizara, Pichurris explicó su versión de los hechos a través de un video de redes sociales. Reconoció que su reacción no fue profesional, pero justificó su conducta ante lo que consideró una falta de respeto directa hacia su esposa, quien —aclaró— no forma parte del espectáculo.
“Mi esposa no es parte del show, el que trabaja en el escenario soy yo [...] Yo quiero pedir una disculpa para la empresa Movibus, que por culpa de esta persona se cancelaron las posadas”, expresó en el video.
El comediante también señaló que el contrato laboral con la empresa fue cumplido conforme a lo pactado y ofreció una disculpa institucional por lo ocurrido, asegurando que su intención nunca fue alterar el evento.
El altercado ocurrió frente a decenas de trabajadores y asistentes a la posada, y ha generado diversos comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios critican la reacción del artista, mientras otros respaldan su postura.
Hasta el momento, la empresa organizadora no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el incidente.
BCT