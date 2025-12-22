VIDEO: En plena posada, payaso golpea a asistente por insulto a su esposa en Campeche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una posada organizada por una empresa de transporte en Campeche se volvió viral en redes sociales luego de que se difundiera un video donde el comediante conocido como “Payaso Pichurris” se enfrenta a golpes con un trabajador tras presuntos comentarios ofensivos hacia su esposa.

El hecho ocurrió durante la fiesta de fin de año de la empresa Movibus, en la que Pichurris fue contratado para ofrecer un show cómico. En uno de los segmentos interactivos, el comediante cedió el micrófono a un asistente, sin que inicialmente se detectara tensión alguna.

Sin embargo, en la grabación que circula en redes sociales se observa cómo el trabajador, al tomar el micrófono, hace comentarios dirigidos a la pareja del payaso, quien reaccionó inmediatamente con un golpe, lo que desató una pelea que terminó con ambos en el suelo.