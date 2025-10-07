Video de Turismo de Puebla en París genera polémica; aseguran que no hubo infracción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo del estado de Puebla aclaró que no se incurrió en ninguna falta administrativa durante la promoción turística realizada en París, Francia, luego de que circulara un video donde su titular, Carla López Malo Villalón, aparece colocando stickers con frases como “Yo Puebla” y “Puebla, el latido de México” en espacios públicos de la capital francesa.
La funcionaria viajó a la ciudad europea para representar al estado en la feria IFTM Top Resa, uno de los eventos turísticos más importantes de Europa, donde participaron más de 170 destinos y 32 mil profesionales del sector.
El material compartido en redes sociales por la propia secretaria generó polémica, ya que algunos usuarios consideraron que pegar calcomanías sobre mobiliario urbano podría implicar una infracción a las normas locales de París.
En respuesta, el Gobierno del Estado de Puebla emitió un comunicado en el que precisó que la funcionaria no violó ninguna normativa, ya que los stickers fueron sobrepuestos temporalmente, retirados de inmediato y utilizados únicamente para el video promocional.
“La titular de Turismo acudió en representación del Estado de Puebla a la feria IFTM Top Resa en París. Como parte del impulso a Puebla grabó un video promocional. No se violó ninguna normativa, ya que todos los stickers utilizados fueron retirados de inmediato”, señaló el comunicado oficial.
La Secretaría de Turismo reiteró que el propósito del material fue dar visibilidad internacional a la marca Puebla y fortalecer su posicionamiento como destino turístico cultural y gastronómico en Europa.
BCT