Video de Turismo de Puebla en París genera polémica; aseguran que no hubo infracción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo del estado de Puebla aclaró que no se incurrió en ninguna falta administrativa durante la promoción turística realizada en París, Francia, luego de que circulara un video donde su titular, Carla López Malo Villalón, aparece colocando stickers con frases como “Yo Puebla” y “Puebla, el latido de México” en espacios públicos de la capital francesa.

La funcionaria viajó a la ciudad europea para representar al estado en la feria IFTM Top Resa, uno de los eventos turísticos más importantes de Europa, donde participaron más de 170 destinos y 32 mil profesionales del sector.