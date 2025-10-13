Video de chef comparando esquites de $30 y $230 desata críticas en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El chef Javier García, propietario del restaurante Mesa Criolla en Xalapa, Veracruz, generó controversia en redes sociales tras publicar un video en el que comparó un esquite callejero de $30 con su versión “gourmet” de $230 servida en su establecimiento.

En el video, García calificó con un 3.5/10 al esquite callejero y después presentó su reinterpretación de autor: esquite de maíz cacahuacintle con tuétano, chutoro de atún, crema de rancho y queso ahumado, servido sobre una tabla de madera. Aunque el chef dijo que “no era para todo el mundo”, aseguró que “vale la pena darle una oportunidad”.