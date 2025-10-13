Video de chef comparando esquites de $30 y $230 desata críticas en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El chef Javier García, propietario del restaurante Mesa Criolla en Xalapa, Veracruz, generó controversia en redes sociales tras publicar un video en el que comparó un esquite callejero de $30 con su versión “gourmet” de $230 servida en su establecimiento.
En el video, García calificó con un 3.5/10 al esquite callejero y después presentó su reinterpretación de autor: esquite de maíz cacahuacintle con tuétano, chutoro de atún, crema de rancho y queso ahumado, servido sobre una tabla de madera. Aunque el chef dijo que “no era para todo el mundo”, aseguró que “vale la pena darle una oportunidad”.
El contenido fue criticado por cientos de internautas, quienes lo acusaron de clasismo y de burlarse de la comida popular mexicana. La polémica escaló con rapidez en la plataforma de TikTok, donde el video fue replicado por usuarios incluso después de ser eliminado del perfil original.
Ante la ola de comentarios negativos, el chef publicó una disculpa pública, reconociendo que el tono del video fue inadecuado y aclarando que su intención nunca fue descalificar el trabajo de los vendedores de comida callejera, a quienes aseguró respetar profundamente.
BCT