Video de agresión a estudiante con talla baja desata investigación en CBTis 25

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, abrió una carpeta de investigación tras la difusión de un video en redes sociales donde se observa a un grupo de estudiantes agrediendo a un compañero con talla baja dentro de los baños del CBTis 25 de Salina Cruz.

La grabación, presuntamente realizada por los propios alumnos, muestra cómo varios adolescentes empujan y patean al menor, en un acto que las autoridades ministeriales calificaron como bullying escolar agravado, debido a que la víctima presenta acondroplasia, una condición médica que provoca talla baja y es reconocida legalmente como discapacidad.

Agentes de la Fiscalía acudieron al plantel para iniciar diligencias. Informaron que el caso no solo se investiga como violencia escolar, sino también como un posible delito de discriminación, además de lesiones, por tratarse de una agresión hacia una persona en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con testimonios, la madre del joven acudió al plantel apenas se viralizó el video. En reunión con el director del CBTis 25, Naul Aníbal Cortés, se acordó convocar a los padres de los estudiantes implicados el próximo 12 de enero, con el fin de prevenir futuros episodios de violencia.

Sin embargo, el acuerdo no contempla sanciones concretas contra los agresores, lo que ha generado críticas por parte de familiares y miembros de la comunidad escolar, quienes consideran insuficiente la respuesta institucional ante la gravedad del caso.