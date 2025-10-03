VIDEO: ¿Conductor bajo los efectos de droga? Pasajeros huyen de camión en Veracruz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pasajeros de un camión urbano de la ruta Comercial Mexicana vivieron momentos de pánico en Veracruz, luego de que un conductor fuera captado conduciendo de manera errática.
Testigos relataron que el chofer presentaba un comportamiento extraño, con movimientos rígidos y mirada desorbitada, lo que generó temor entre los ocupantes.
Ante la situación, varias personas optaron por descender de la unidad para resguardar su seguridad.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el operador padecía un problema de salud o si se encontraba bajo los efectos del consumo de alguna sustancia. Las autoridades de transporte en Veracruz no han emitido un comunicado sobre el caso.
BCT