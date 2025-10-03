VIDEO: ¿Conductor bajo los efectos de droga? Pasajeros huyen de camión en Veracruz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pasajeros de un camión urbano de la ruta Comercial Mexicana vivieron momentos de pánico en Veracruz, luego de que un conductor fuera captado conduciendo de manera errática.

Testigos relataron que el chofer presentaba un comportamiento extraño, con movimientos rígidos y mirada desorbitada, lo que generó temor entre los ocupantes.