VIDEO: captan a mono araña atacando a una mujer en Chiapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hecho inusual y preocupante se registró en Comitán, Chiapas, cuando un mono araña, presuntamente mantenido como mascota, escapó de una vivienda e ingresó a una tienda de abarrotes, donde atacó a una mujer que se encontraba atendiendo el negocio.

El incidente fue captado en video y difundido a través de redes sociales. En las imágenes se observa al primate caminar erguido, cruzar la calle, saltar sobre el cofre de un automóvil y dirigirse directamente al establecimiento. Ya dentro, el animal mordió a la encargada del comercio, generando pánico entre los presentes, incluidos dos menores que lograron salir ilesos.