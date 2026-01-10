VIDEO: captan a mono araña atacando a una mujer en Chiapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hecho inusual y preocupante se registró en Comitán, Chiapas, cuando un mono araña, presuntamente mantenido como mascota, escapó de una vivienda e ingresó a una tienda de abarrotes, donde atacó a una mujer que se encontraba atendiendo el negocio.
El incidente fue captado en video y difundido a través de redes sociales. En las imágenes se observa al primate caminar erguido, cruzar la calle, saltar sobre el cofre de un automóvil y dirigirse directamente al establecimiento. Ya dentro, el animal mordió a la encargada del comercio, generando pánico entre los presentes, incluidos dos menores que lograron salir ilesos.
Posteriormente, personal de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria número III acudió para atender a la afectada. De inmediato, se activó el protocolo de vigilancia epidemiológica y se aplicó la vacuna antirrábica humana, como medida preventiva para salvaguardar la salud de la mujer, cuyo estado se reporta como estable.
Este caso ha generado debate público, ya que los monos araña son una especie en peligro de extinción y su tenencia como mascota está prohibida por la ley mexicana. Especialistas han advertido que mantener animales silvestres en domicilios representa un riesgo tanto para las personas como para los propios ejemplares.
BCT