VIDEO: camión cae en socavón de 8 metros en Iztapalapa

El incidente ocurrió en la esquina de Calle 4 y Avenida 5, lo que movilizó de inmediato a personal de la alcaldía, así como a elementos de Protección Civil para atender la emergencia.

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas, ya que el conductor logró ponerse a salvo.

Se indicó que el socavón se habría formado por la reblandecida del terreno tras las lluvias registradas en las últimas semanas en la capital del país.

BCT