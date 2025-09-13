VIDEO: camión cae en socavón de 8 metros en Iztapalapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este sábado se registró un fuerte hundimiento en la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, donde un camión repartidor de refrescos cayó en un socavón de aproximadamente 8 metros de profundidad y 15 de largo.
El incidente ocurrió en la esquina de Calle 4 y Avenida 5, lo que movilizó de inmediato a personal de la alcaldía, así como a elementos de Protección Civil para atender la emergencia.
De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas, ya que el conductor logró ponerse a salvo.
Se indicó que el socavón se habría formado por la reblandecida del terreno tras las lluvias registradas en las últimas semanas en la capital del país.
BCT