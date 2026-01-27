VIDEO: Atacan a secretario de Seguridad de Culiacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, resultó ileso tras participar en un operativo armado registrado la mañana de este día en el sector Aeropuerto, donde su camioneta oficial recibió impactos de bala durante una persecución.

De acuerdo a un comunicado citado por medios nacionales, la movilización se activó luego de un reporte ciudadano por detonaciones de arma de fuego.

Al acudir al sitio, las autoridades identificaron un vehículo con personas armadas que, al intentar escapar, arrojaron ponchallantas sobre la vialidad y realizaron disparos contra los elementos de seguridad.

La agresión fue repelida conforme a los protocolos establecidos, lo que derivó en una persecución en la zona. Cámaras de videovigilancia cercanas al aeropuerto captaron parte del despliegue, incluyendo la participación de la unidad blindada del secretario.

Durante el enfrentamiento, un policía municipal sufrió lesiones leves provocadas por esquirlas; sin embargo, recibió atención médica inmediata y se reportó fuera de peligro. La dependencia confirmó que el titular de Seguridad se encuentra en buen estado de salud.

Como resultado del operativo, fueron detenidos Josué “N”, de 19 años; José “N”, de 17; Samuel “N”, de 25, y Rolando “N”, de 22 años, a quienes se les aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico y una camioneta. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente.