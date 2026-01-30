VIDEO: asaltan y privan de la libertad a trailero en carretera Celaya-Salamanca

Celaya, Guanajuato (MiMorelia.com).- En un violento asalto ocurrido en la carretera Celaya-Salamanca, un grupo de delincuentes abrió fuego contra un tráiler que transportaba materiales.

Los sujetos, a bordo de una camioneta Toyota, lograron robar la unidad y, como parte del ataque, privaron de la libertad al chofer del camión.

El suceso fue registrado en video, lo que permitió su rápida difusión a través de redes sociales, mostrando la violencia con la que se cometió el crimen.

De acuerdo con los reportes, el incidente se suma a la creciente preocupación por la inseguridad en la región, que ha sido foco de varios actos delictivos en las últimas semanas.

El chofer del tráiler fue víctima de este asalto en pleno camino, y hasta el momento se desconocen más detalles.