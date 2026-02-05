VIDEO: Así llegó operativo para detener al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, quedó registrada en video que circula en redes sociales, donde se observa el arribo de un operativo federal durante la madrugada del jueves 5 de febrero de 2026.
El material muestra el momento en que autoridades realizan el despliegue alrededor de las 4:00 horas, como parte de acciones coordinadas de seguridad.
Posteriormente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en redes sociales que el operativo se desarrolló dentro de la llamada Operación Enjambre.
De acuerdo con información oficial, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia.
Las autoridades federales señalaron que el edil es investigado por presuntos vínculos con un grupo delictivo y por su posible participación en un esquema de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras, además de supuestas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos y presiones a comerciantes.
Durante el operativo también fueron detenidos tres funcionarios municipales identificados como Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.
El alcalde, quien milita en Movimiento Regeneración Nacional, había sido citado previamente en mayo de 2025 por autoridades estatales tras la proyección de imágenes relacionadas con un presunto líder criminal durante un evento musical.
RYE-