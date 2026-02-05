VIDEO: Así llegó operativo para detener al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, quedó registrada en video que circula en redes sociales, donde se observa el arribo de un operativo federal durante la madrugada del jueves 5 de febrero de 2026.

El material muestra el momento en que autoridades realizan el despliegue alrededor de las 4:00 horas, como parte de acciones coordinadas de seguridad.

Posteriormente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en redes sociales que el operativo se desarrolló dentro de la llamada Operación Enjambre.