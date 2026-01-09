VIDEO: Así fue la explosión en edificio de CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes se registró una fuerte explosión en un edificio ubicado sobre la calle Paseo de los Naranjos, en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán.

El estruendo fue captado por las cámaras del C5 de la CDMX, lo que permitió activar un cerco de monitoreo y coordinar la atención de emergencia.