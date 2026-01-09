VIDEO: Así fue la explosión en edificio de CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes se registró una fuerte explosión en un edificio ubicado sobre la calle Paseo de los Naranjos, en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán.
El estruendo fue captado por las cámaras del C5 de la CDMX, lo que permitió activar un cerco de monitoreo y coordinar la atención de emergencia.
De acuerdo con el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, tras el reporte de la explosión se realizó un análisis de video-replay para observar lo ocurrido y delimitar la zona afectada.
A consecuencia del incidente, ocho personas resultaron lesionadas, de las cuales dos se reportan como graves, según informó Protección Civil capitalina.
Las autoridades mantienen un operativo especial en la zona, que incluye la evacuación de residentes y la revisión estructural del inmueble dañado.
El sitio permanece acordonado y solo se permite el acceso a unidades oficiales.
Equipos de emergencia trabajan en la evaluación de riesgos, así como en el levantamiento de evidencias para determinar el origen de la explosión.
Así fue el hecho:
RYE-