Video: así fue la brutal agresión contra una árbitra en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En una cancha amateur en la alcaldía Venustiano Carranza, la violencia irrumpió sin silbato y sin control, dejando a una árbitra tendida en el suelo.

La víctima es Jill Ortuño, jueza central de un partido varonil que, tras cumplir con su labor arbitral, fue brutalmente agredida por un grupo de mujeres presuntamente vinculadas a la porra de uno de los equipos participantes. El encuentro ya había terminado.

De acuerdo con los reportes difundidos en las últimas horas, las agresoras reaccionaron de manera violenta al no quedar satisfechas con el resultado ni con algunas decisiones arbitrales.