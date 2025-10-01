VIDEO: Abandona a perrita con sus 10 cachorros, en Aguascalientes

Jesús María, Aguascalientes (MiMorelia.com).- Un hombre fue captado por una cámara abandonando a una perrita y arrojando a sus 10 cachorros a la calle en la comunidad de La Tomatina, en el municipio de Jesús María, en Aguascalientes.

A través de redes sociales, la cuenta @QuePocaMadre_Mx compartió el video del momento en que el sujeto baja a la perrita —identificada como “Linda”— de un automóvil y posteriormente lanza a sus crías al pavimento para luego huir del lugar.

Gracias a la denuncia ciudadana y a la difusión del caso en plataformas digitales, tanto la madre como los cachorros recibieron atención veterinaria y fueron puestos a salvo.

De acuerdo con activistas que dieron seguimiento al caso, “Linda” se encuentra en buenas condiciones de salud y los 10 cachorros fueron entregados en adopción responsable.

Contexto legal

En Aguascalientes, el abandono de animales está tipificado como delito en el artículo 228 Bis del Código Penal del estado, que contempla sanciones de 6 meses a 2 años de prisión y multas económicas.

Asimismo, la Ley de Protección a los Animales del Estado de Aguascalientes, en su artículo 19, prohíbe expresamente el abandono como forma de maltrato animal.

¿Qué pasó con el responsable?

Hasta el momento no se ha informado si se interpuso una denuncia formal ante las autoridades correspondientes o si el sujeto ha sido identificado.

RYE-