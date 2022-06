Viaje familiar termina en tragedia; mueren 7 tras volcar en mar de Sonora

Guaymas, Sonora (MiMorelia.com).- Unas vacaciones familiares terminaron en tragedia en Guaymas, Sonora, luego de que 7 integrantes murieron ahogados en el mar.

De acuerdo al reporte oficial de autoridades sonorenses, fue el domingo pasado que se reportó que 19 personas habían volcado en una lancha por "irresponsabilidad y error humano", señalaron.

La embarcación tipo panga de poco más de 6 metros de eslora de largo por 3 metros pies de ancho, era de uso exclusivo para la pesca y no para el traslado de paseantes, pues no contaba con asientos ni chalecos salvavidas, y no estaba habilitada para maniobras fuera de su naturaleza, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Aparentemente, la embarcación fue tomada sin permiso por el hijo del dueño, con la finalidad de pasear a sus familiares.

Sin embargo, el sobrecupo provocó que volcaran, y es que el límite de tripulantes de la lancha era de seis, por lo que al abordar 19 personas a la misma, superó por más del triple lo establecido.

Este incidente reporta hasta el momento siete personas sin vida, de las cuales cinco son adultos y dos menores de edad, todas ellas originarias de Empalme, Sonora.

Además, aún se encuentra una persona desaparecida, presuntamente el joven que conducía la lancha.