Morena respalda a Sheinbaum tras viaje de legisladores del PAN a EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El partido Morena emitió un comunicado en el que expresa su “respaldo absoluto” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras el viaje que realizaron legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) a Washington, Estados Unidos, para “denunciar al Gobierno mexicano”.
A través de redes sociales, Morena calificó esta acción como un intento de buscar en el extranjero lo que no logran en las urnas: “Ya se les ha hecho costumbre: al darse cuenta de que no tienen votos, proyecto ni argumentos, intentan conseguir afuera lo que ya no obtienen frente a las mexicanas y mexicanos”.
La postura oficial del partido también apeló a la historia, comparando esta situación con momentos del siglo XIX y XX, en los que “conservadores” habrían buscado apoyo extranjero para incidir en la política nacional. “Y en el siglo XXI, compran boletos de avión a Washington para insistir con el mismo libreto”, expresó el documento.
Asimismo, se destacó que el país vive un periodo de libertades, diversidad y debate público, donde cualquier voz puede ser escuchada, incluso la de quienes acusan censura desde los mismos espacios que ocupan. Morena sostiene que acudir al extranjero no representa un acto de defensa democrática, sino un intento de “saltarse al pueblo mexicano”.
SHA