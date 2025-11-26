Morena respalda a Sheinbaum tras viaje de legisladores del PAN a EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El partido Morena emitió un comunicado en el que expresa su “respaldo absoluto” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras el viaje que realizaron legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) a Washington, Estados Unidos, para “denunciar al Gobierno mexicano”.

A través de redes sociales, Morena calificó esta acción como un intento de buscar en el extranjero lo que no logran en las urnas: “Ya se les ha hecho costumbre: al darse cuenta de que no tienen votos, proyecto ni argumentos, intentan conseguir afuera lo que ya no obtienen frente a las mexicanas y mexicanos”.

La postura oficial del partido también apeló a la historia, comparando esta situación con momentos del siglo XIX y XX, en los que “conservadores” habrían buscado apoyo extranjero para incidir en la política nacional. “Y en el siglo XXI, compran boletos de avión a Washington para insistir con el mismo libreto”, expresó el documento.