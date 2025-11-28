¿Viajas? Volaris y Viva Aerobus cancelan vuelos por alerta de Airbus

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus anunciaron cancelaciones y retrasos en sus vuelos debido a una alerta internacional emitida por Airbus, que obliga a todas las compañías con aviones modelo A320 a realizar una actualización urgente de software en sus aeronaves.

En el caso de Volaris, la aerolínea informó que los trabajos de actualización se realizarán durante los días 29 y 30 de noviembre, lo que afectará su red de rutas durante al menos 48 a 72 horas.

“La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas”, detalló la empresa en un comunicado.