¿Viajas? Volaris y Viva Aerobus cancelan vuelos por alerta de Airbus

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus anunciaron cancelaciones y retrasos en sus vuelos debido a una alerta internacional emitida por Airbus, que obliga a todas las compañías con aviones modelo A320 a realizar una actualización urgente de software en sus aeronaves.
En el caso de Volaris, la aerolínea informó que los trabajos de actualización se realizarán durante los días 29 y 30 de noviembre, lo que afectará su red de rutas durante al menos 48 a 72 horas.
“La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas”, detalló la empresa en un comunicado.
Viva Aerobus también confirmó que tomará medidas similares al mandar a tierra toda su flota, a fin de cumplir con la actualización obligatoria señalada por Airbus.
Si bien la compañía no precisó un plazo estimado para completar las actualizaciones, indicó que estas iniciarán de manera inmediata. Por ello, pidió a sus usuarios mantenerse informados a través del sitio oficial www.vivaaerobus.com y los canales digitales de la aerolínea.
La alerta de Airbus responde a la intensa radiación solar registrada en semanas recientes, la cual podría afectar el funcionamiento de los sistemas de vuelo en aviones A320. El fabricante recomendó la actualización de software en más de 6 mil aeronaves en todo el mundo, como medida preventiva ante posibles fallas.
Ambas aerolíneas instaron a los pasajeros a consultar el estatus de sus vuelos en sus páginas web y canales oficiales. En caso de verse afectados, las reprogramaciones no tendrán costo adicional para los usuarios.
Se recomienda a los viajeros revisar continuamente las plataformas digitales de Volaris y Viva Aerobus antes de acudir a los aeropuertos.
Volaris recomendó a los viajeros consultar el estatus de su vuelo a través de su sitio web oficial (www.volaris.com) o mediante WhatsApp, donde también podrán realizar la reprogramación sin costo adicional en caso de que su viaje resulte afectado.
Aunque la mayor parte de la flota será rehabilitada en los próximos días, la aerolínea advierte que algunas unidades podrían tardar más tiempo en volver a operar, por lo que no se descartan nuevos ajustes en los itinerarios.
