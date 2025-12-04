¿Viajas a Guanajuato? Estas carreteras ya están libres de bloqueos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que, con corte a las 06:30 horas de este jueves, se han liberado varios tramos carreteros que previamente presentaban afectaciones.

Entre los puntos que ya se encuentran transitables están los municipios de Apaseo el Grande, Irapuato, San Luis de la Paz, Pénjamo y San Felipe, por lo que los viajeros pueden circular con normalidad por las principales vialidades federales que cruzan estas zonas.

Las rutas que han sido confirmadas como libres son:

Carretera federal 45 libre, tramo Celaya - Apaseo el Grande.

Carretera federal 45D, sentido Apaseo el Grande - Celaya.

Carretera federal 90, en el entronque a Pueblo Nuevo y Cuerámaro (Irapuato - Abasolo).

Carretera federal 45, a la altura del ITESI (Silao - Irapuato).

Carretera federal 45, tramo Irapuato - Salamanca, zona de Ciudad Industrial.

Carretera federal 57, entronque a Doctor Mora y San Miguel de Allende (San Luis de la Paz).

Carretera federal 90, tramo Pénjamo - La Piedad, en el entronque con La Herradura (Churipitzeo).

Carretera federal 37, a la altura de Jaral de Berrios (San Felipe - Villa de Reyes).

Autoridades exhortan a quienes transitan por Guanajuato a mantenerse informados sobre las condiciones del camino y a utilizar rutas alternas en caso de nuevos cierres.