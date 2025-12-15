Viajaban 10 en avioneta que se estrelló en Toluca; confirman seis muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La caída de una avioneta a escasos 5.7 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) dejó como saldo seis personas fallecidas, según confirmaron autoridades del Estado de México.

En la aeronave viajaban diez personas: el piloto, copiloto y ocho pasajeros. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, pero se informó que los cuerpos de emergencia localizaron seis personas sin vida entre los restos de la nave siniestrada.

De acuerdo con información preliminar, la aeronave era un jet ejecutivo tipo Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que habría despegado de Acapulco, Guerrero, con destino al aeropuerto de Toluca.