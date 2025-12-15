Viajaban 10 en avioneta que se estrelló en Toluca; confirman seis muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La caída de una avioneta a escasos 5.7 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) dejó como saldo seis personas fallecidas, según confirmaron autoridades del Estado de México.
En la aeronave viajaban diez personas: el piloto, copiloto y ocho pasajeros. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, pero se informó que los cuerpos de emergencia localizaron seis personas sin vida entre los restos de la nave siniestrada.
De acuerdo con información preliminar, la aeronave era un jet ejecutivo tipo Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que habría despegado de Acapulco, Guerrero, con destino al aeropuerto de Toluca.
El accidente ocurrió entre los límites de Toluca y San Mateo Atenco, en una zona urbana cercana a una cancha de futbol. Cámaras del C5 del Estado de México captaron una columna de humo negro que se elevó tras el impacto, lo que indica que la avioneta explotó al momento de estrellarse, generando un fuerte incendio.
En la zona laboran elementos del Cuerpo de Bomberos de Toluca, Metepec y San Mateo Atenco, así como personal de la Cruz Roja Mexicana, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y Protección Civil estatal, quienes resguardaron el perímetro y colaboran en las labores de rescate y peritaje.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que trabaja en conjunto con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y autoridades locales para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas del desplome.
“Al lugar han arribado servicios de emergencia para resguardar la zona”, publicó la dependencia en sus redes sociales oficiales.
En redes sociales comenzaron a circular videos del siniestro, donde se observa el incendio, la densa columna de humo y el trabajo de los bomberos para sofocar las llamas.
Hasta el momento, no se ha informado si hay sobrevivientes entre los ocupantes de la aeronave. Se espera que en las próximas horas se actualice la información oficial conforme avancen las labores de identificación y análisis técnico.
