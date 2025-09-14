Verificarán precios y condiciones de venta por Fiestas Patrias 2025: Profeco

Como parte del operativo, la dependencia realizará verificaciones en establecimientos que ofrezcan productos y servicios relacionados con las fiestas patrias, a fin de garantizar que se respeten precios, tarifas, cantidades y condiciones de venta.

Asimismo, se vigilará que los precios estén claramente exhibidos y que correspondan al monto total a pagar, evitando cobros indebidos o prácticas abusivas.

Este tipo de operativos se implementa de manera periódica en fechas de alta demanda comercial, con el objetivo de garantizar relaciones de consumo justas y prevenir abusos, especialmente en alimentos, bebidas, adornos, antojitos y servicios.

BCT