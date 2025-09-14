Verificarán precios y condiciones de venta por Fiestas Patrias 2025: Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 14 al 16 de septiembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevará a cabo el operativo especial #FiestasPatrias2025, con el fin de proteger los derechos de las personas consumidoras durante las celebraciones del mes patrio.
Como parte del operativo, la dependencia realizará verificaciones en establecimientos que ofrezcan productos y servicios relacionados con las fiestas patrias, a fin de garantizar que se respeten precios, tarifas, cantidades y condiciones de venta.
Asimismo, se vigilará que los precios estén claramente exhibidos y que correspondan al monto total a pagar, evitando cobros indebidos o prácticas abusivas.
Este tipo de operativos se implementa de manera periódica en fechas de alta demanda comercial, con el objetivo de garantizar relaciones de consumo justas y prevenir abusos, especialmente en alimentos, bebidas, adornos, antojitos y servicios.
