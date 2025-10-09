Verifica Profeco básculas de aerolíneas en el AICM; aseguran precisión en equipaje

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo la calibración de 190 básculas utilizadas por aerolíneas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), en atención a nueve solicitudes de verificación por parte de los proveedores.

Estas acciones se realizaron con el objetivo de garantizar la correcta medición del equipaje y la paquetería, de modo que las y los consumidores reciban un servicio justo y preciso al momento de documentar.

Entre las aerolíneas que solicitaron la verificación de sus instrumentos se encuentran: