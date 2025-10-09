México

Verifica Profeco básculas de aerolíneas en el AICM; aseguran precisión en equipaje

Aeroméxico, Delta, United y otras aerolíneas ajustan básculas con supervisión de Profeco en el aeropuerto capitalino
Verifica Profeco básculas de aerolíneas en el AICM; aseguran precisión en equipaje
Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo la calibración de 190 básculas utilizadas por aerolíneas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), en atención a nueve solicitudes de verificación por parte de los proveedores.

Estas acciones se realizaron con el objetivo de garantizar la correcta medición del equipaje y la paquetería, de modo que las y los consumidores reciban un servicio justo y preciso al momento de documentar.

Entre las aerolíneas que solicitaron la verificación de sus instrumentos se encuentran:

  • Aeroméxico, con 42 hologramas colocados en su zona de paquetería en Hangares y 109 en la Terminal 2

  • Delta Airlines, con 7 hologramas

  • Copa Airlines (Compañía Panameña de Aviación), con 5 hologramas

  • United Airlines, con 11 hologramas

  • British Airways, con 4 hologramas

  • American Airlines, con 8 hologramas

  • Iberia, con 4 hologramas

La Profeco explicó que, con estas verificaciones, los proveedores cumplen con su obligación legal de mantener sus básculas en condiciones óptimas y brindan certeza a los usuarios sobre el peso real de sus pertenencias.

La institución recordó que el personal verificador debe estar plenamente identificado, portando su gafete oficial y los documentos que avalan la orden de inspección en el establecimiento.

