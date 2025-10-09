Verifica Profeco básculas de aerolíneas en el AICM; aseguran precisión en equipaje

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo la calibración de 190 básculas utilizadas por aerolíneas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), en atención a nueve solicitudes de verificación por parte de los proveedores.
Estas acciones se realizaron con el objetivo de garantizar la correcta medición del equipaje y la paquetería, de modo que las y los consumidores reciban un servicio justo y preciso al momento de documentar.
Entre las aerolíneas que solicitaron la verificación de sus instrumentos se encuentran:
Aeroméxico, con 42 hologramas colocados en su zona de paquetería en Hangares y 109 en la Terminal 2
Delta Airlines, con 7 hologramas
Copa Airlines (Compañía Panameña de Aviación), con 5 hologramas
United Airlines, con 11 hologramas
British Airways, con 4 hologramas
American Airlines, con 8 hologramas
Iberia, con 4 hologramas
La Profeco explicó que, con estas verificaciones, los proveedores cumplen con su obligación legal de mantener sus básculas en condiciones óptimas y brindan certeza a los usuarios sobre el peso real de sus pertenencias.
La institución recordó que el personal verificador debe estar plenamente identificado, portando su gafete oficial y los documentos que avalan la orden de inspección en el establecimiento.
