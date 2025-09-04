Verdades y mitos sobre ser dueño tras rentar por años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La idea de que pagar renta durante muchos años convierte automáticamente a un inquilino en dueño de la vivienda es un mito muy extendido en México. Sin embargo, desde el punto de vista legal, la realidad es totalmente distinta.

La confusión suele surgir en charlas de pasillo o sobremesa: “¿Y si llevo más de 10 años pagando renta, la casa ya es mía?” La respuesta es clara: no, en ningún caso el arrendamiento genera derechos de propiedad.

En México existe una figura legal conocida como usucapión o prescripción adquisitiva, que sí permite adquirir un inmueble por medio de la ocupación prolongada. Pero hay un punto clave: el ocupante no debe reconocer a otra persona como dueño.