Venezuela agradece a Sheinbaum por su apoyo al diálogo ante la ONU en medio de tensiones con EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, expresó este miércoles su agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su firme postura de instar a las Naciones Unidas (ONU) a "asumir su papel" ante la creciente escalada de tensiones entre Washington y Caracas, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.
Gil, en un mensaje publicado a través de Telegram, reconoció las declaraciones de Sheinbaum en las que reafirmó el compromiso de México con el diálogo, la paz y el respeto al principio de no intervención, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. "En nombre del presidente Nicolás Maduro, expresamos nuestro reconocimiento a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en apoyo al diálogo, la paz y el respeto al principio de no intervención", afirmó Gil.
Además, el canciller venezolano destacó el compromiso de su país en proteger al Caribe como una "zona de paz" y en salvaguardar su soberanía nacional, así como su derecho legítimo a la defensa y la autodeterminación. "Venezuela reitera su firme compromiso de proteger al Caribe como una zona de paz, así como de salvaguardar nuestra soberanía nacional y nuestro derecho legítimo a la defensa y a la autodeterminación. Asimismo, abogamos por el respeto a canales de comercio y navegación seguros para todas las naciones", añadió.
Las declaraciones de Sheinbaum se dieron en el contexto de un creciente conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el martes un "bloqueo total" a los petroleros sancionados que entren o salgan del país suramericano. Trump justificó la medida como parte de una escalada en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, aunque la verdadera extensión de sus efectos aún no está clara.
En su conferencia matutina, Sheinbaum pidió a la ONU que desempeñara un papel más activo en la resolución de los conflictos internacionales. "Es importante que la ONU asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos", subrayó. La presidenta de México también expresó su preocupación por la falta de visibilidad de la organización en este episodio, afirmando que "no se le ha visto" desempeñar ese rol.
Este nuevo episodio de tensión surge después de que Trump anunciara medidas que apuntan a afectar la industria petrolera de Venezuela, un sector clave para la economía del país. La decisión de imponer el "bloqueo total" ha generado incertidumbre sobre las posibles consecuencias para la industria petrolera venezolana, especialmente con respecto a los petroleros que serían afectados por esta medida.
El apoyo de México a la paz y al diálogo, liderado por la presidenta Sheinbaum, se posiciona como un llamado a la diplomacia en un contexto de creciente conflicto en la región, donde el riesgo de un deterioro aún mayor de las relaciones internacionales continúa latente.
mrh