Venezuela agradece a Sheinbaum por su apoyo al diálogo ante la ONU en medio de tensiones con EE.UU.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron en el contexto de un creciente conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el martes un "bloqueo total" a los petroleros sancionados que entren o salgan del país suramericano. Trump justificó la medida como parte de una escalada en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, aunque la verdadera extensión de sus efectos aún no está clara.

En su conferencia matutina, Sheinbaum pidió a la ONU que desempeñara un papel más activo en la resolución de los conflictos internacionales. "Es importante que la ONU asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos", subrayó. La presidenta de México también expresó su preocupación por la falta de visibilidad de la organización en este episodio, afirmando que "no se le ha visto" desempeñar ese rol.

Este nuevo episodio de tensión surge después de que Trump anunciara medidas que apuntan a afectar la industria petrolera de Venezuela, un sector clave para la economía del país. La decisión de imponer el "bloqueo total" ha generado incertidumbre sobre las posibles consecuencias para la industria petrolera venezolana, especialmente con respecto a los petroleros que serían afectados por esta medida.

El apoyo de México a la paz y al diálogo, liderado por la presidenta Sheinbaum, se posiciona como un llamado a la diplomacia en un contexto de creciente conflicto en la región, donde el riesgo de un deterioro aún mayor de las relaciones internacionales continúa latente.

mrh