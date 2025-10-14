Venezolana intenta llevarse vestido de 12 mil pesos sin pagar y la detienen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer fue detenida por policías en una tienda departamental de Coyoacán, Ciudad de México, luego de que presuntamente intentó llevarse un vestido sin pagarlo, con un valor cercano a los 12 mil pesos.

La detención ocurrió en una tienda ubicada en Periférico Adolfo López Mateos, en la colonia Insurgentes Cuicuilco, cuando una empleada del área de seguridad pidió apoyo a los policías que vigilaban el lugar.

La trabajadora explicó que tenía bajo custodia a una mujer que había intentado salir del establecimiento con un vestido rosa con pedrería, sin mostrar ticket de compra.

Los policías realizaron una revisión preventiva y al no comprobar el pago, detuvieron a la mujer, quien dijo ser ciudadana venezolana y tener 35 años de edad.

La persona fue trasladada al Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación para determinar su situación legal.

SHA