Venden datos de 20 millones de pensionados del IMSS

En una tarjeta informativa, el Seguro Social sostuvo que sus sistemas de seguridad son “robustos” y que cuentan con mecanismos de análisis de vulnerabilidades, aunque expertos discrepan.

Gómez Villaseñor también denunció recientemente la filtración de 4.7 gigabytes de datos personales de médicos aspirantes a plazas en el programa IMSS-Bienestar en San Luis Potosí. Entre los documentos vulnerados se encuentran currículums, historial clínico, e incluso cuestionarios personales.

La filtración de datos no se limita al IMSS. El periodista también reveló que 80 millones de registros del Infonavit fueron puestos a la venta, confirmando la autenticidad mediante muestras verificables. Estos datos también se ofrecen en la dark web por precios accesibles, y en algunos casos se venden por consulta individual.

El robo de datos médicos y personales plantea riesgos significativos para los ciudadanos. Desde suplantación de identidad y fraudes financieros, hasta extorsión dirigida y discriminación, las consecuencias pueden ser graves, especialmente si la información cae en manos del crimen organizado.

Según Ruiz, las vulneraciones han sido reportadas en múltiples ocasiones a instituciones como el IMSS y la Guardia Nacional, sin obtener respuesta alguna.