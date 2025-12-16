“Vecinos Silvestres”, la campaña que enseña a respetar la fauna urbana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La vida en las ciudades no está exenta de la presencia de fauna silvestre. Animales como tlacuaches, mapaches, coyotes, tarántulas o cacomixtles no solo han aprendido a adaptarse a los entornos urbanos, sino que también cumplen funciones esenciales para los ecosistemas. Consciente de esta realidad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impulsa la campaña informativa “Vecinos Silvestres”, cuyo objetivo es fomentar la convivencia responsable entre la ciudadanía y las especies que cohabitan en las zonas urbanizadas.

Bajo el lema “Nuestros vecinos silvestres no son una amenaza”, la iniciativa busca erradicar mitos, promover el respeto por la fauna nativa y prevenir conductas que pongan en riesgo tanto a los animales como a las personas.

Fauna que forma parte del entorno

Entre las especies comúnmente vistas en zonas urbanas se encuentran:

Tlacuache (Didelphis virginiana): el único marsupial nativo del país.

Coyote (Canis latrans): un mamífero adaptable a diversos entornos y dietas.

Tarántula mexicana de cadera roja (Tliltocatl vagans): inofensiva y protegida por la ley.

Mapache (Procyon lotor): capaz de sobrevivir en áreas urbanas alimentándose de desechos.

Cacomixtle (Bassariscus astutus): pequeño mamífero nocturno útil para la dispersión de semillas.

Estas especies, lejos de representar un peligro, contribuyen al equilibrio ecológico a través del control de plagas, la regeneración vegetal y el mantenimiento de la biodiversidad.

Recomendaciones clave para la convivencia

Profepa recuerda a la ciudadanía que estos animales deben ser observados con respeto y sin interferencia. Algunas recomendaciones son:

Mantener distancia: No tocarlos, capturarlos ni manipularlos.

Evitar alimentarlos: Cambiar sus hábitos puede alterar su comportamiento natural.

No domesticarlos: Son animales silvestres, no mascotas.

Reportar avistamientos a Profepa: Especialmente si se encuentran en riesgo o en zonas urbanas concurridas.

No recoger crías: En caso de encontrar una, avisar a las autoridades competentes.

Cuidar a mascotas domésticas: Mantenerlas vacunadas y desparasitadas para prevenir contagios a la fauna silvestre.

Preservar es responsabilidad de todos

La Profepa enfatiza que la conservación de la vida silvestre urbana requiere del compromiso conjunto entre ciudadanía, autoridades y organizaciones civiles. Bajo protocolos especializados y normativas ambientales vigentes, se coordinan labores de rescate, atención veterinaria y reubicación de ejemplares en espacios adecuados.

Con “Vecinos Silvestres”, la Procuraduría busca fortalecer una cultura de empatía y conciencia ecológica, recordando que matar, retener o dañar fauna nativa no solo es ilegal, sino que también tiene un impacto negativo en el medio ambiente.

“La biodiversidad también vive en las ciudades. Respetarla es clave para una convivencia armónica.”

BCT