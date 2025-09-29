Vecinos furiosos lanzan lodo y gritos contra alcaldesa de Iztapalapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Vecinos de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa, increparon a la titular de la demarcación, Aleida Alavez Ruiz, tras las intensas lluvias que provocaron severas inundaciones.
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, los habitantes, molestos por la pérdida de muebles y pertenencias, lanzaron lodo y objetos contra la alcaldesa, lo que la obligó a retirarse del lugar.
Los vecinos denunciaron que, hasta el momento, no han recibido una respuesta ni apoyos efectivos frente a la emergencia, mientras que las calles permanecen con enseres dañados tras el ingreso de aguas negras y residuos a sus viviendas.
Por su parte, Aleida Alavez informó el domingo por la noche que la alcaldía daba seguimiento a la emergencia desde un puesto de mando, revisando reportes de las zonas afectadas y asegurando que se mantenía la atención a los damnificados.
Iztapalapa es una de las demarcaciones más afectadas por las lluvias en la Ciudad de México, donde las inundaciones se repiten año con año con fuertes consecuencias para la población.
BCT