Vecinos furiosos lanzan lodo y gritos contra alcaldesa de Iztapalapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Vecinos de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa, increparon a la titular de la demarcación, Aleida Alavez Ruiz, tras las intensas lluvias que provocaron severas inundaciones.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, los habitantes, molestos por la pérdida de muebles y pertenencias, lanzaron lodo y objetos contra la alcaldesa, lo que la obligó a retirarse del lugar.