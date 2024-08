Ve AMLO lado positivo a paro en el PJF; "no van a dejar libres a delincuentes", dice

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal se volvió a pronunciar sobre el paro que inició por la mañana del lunes por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma impulsada por el gobierno federal.

"A la mayoría de los mexicanos no les va a importar, yo les diría con toda franqueza y también con respeto de que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no están los magistrados, no están ministros en activos, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado", señaló AMLO esta mañana de martes.

Agregó, como no laborarán en los juzgados "tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco".