¿Vas por boletos para BTS? Ticketmaster revela tips para no fallar en la preventa

La demanda por entradas ha generado gran expectativa entre el fandom mexicano, por lo que estas recomendaciones podrían hacer la diferencia entre lograr un boleto o quedarse fuera:

✅ Tips para comprar boletos según Ticketmaster:

1. ¡Anticípate!

Ingresa a la sala de espera 10 minutos antes del inicio de la venta. Hazlo siempre desde el enlace oficial del organizador o de ticketmaster.com.mx.

2. No actualices la página

La fila se actualiza automáticamente. Evita cerrar, refrescar o cambiar de pestaña para no perder tu lugar.

3. Mantente activo/a

Si compras desde un celular, cuida que la pantalla no se apague. Usa audífonos o sube el volumen para escuchar cuando sea tu turno.

4. En tus marcas, listo... ¡fuera!

Una vez que entres, tendrás 10 minutos para completar tu compra. Ten tus datos listos.