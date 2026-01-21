¿Vas por boletos para BTS? Ticketmaster revela tips para no fallar en la preventa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días de que inicie la preventa del esperado concierto de BTS en México, Ticketmaster compartió una serie de consejos clave para dominar la fila virtual y aumentar las posibilidades de conseguir boletos.
Recordemos que las fechas de preventa para el BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' fueron modificadas. Ahora, los fans con membresía ARMY podrán acceder a la preventa el viernes 23 de enero, mientras que la venta general será el sábado 24, ambas a partir de las 9:00 a.m., hora del centro.
La demanda por entradas ha generado gran expectativa entre el fandom mexicano, por lo que estas recomendaciones podrían hacer la diferencia entre lograr un boleto o quedarse fuera:
1. ¡Anticípate!
Ingresa a la sala de espera 10 minutos antes del inicio de la venta. Hazlo siempre desde el enlace oficial del organizador o de ticketmaster.com.mx.
2. No actualices la página
La fila se actualiza automáticamente. Evita cerrar, refrescar o cambiar de pestaña para no perder tu lugar.
3. Mantente activo/a
Si compras desde un celular, cuida que la pantalla no se apague. Usa audífonos o sube el volumen para escuchar cuando sea tu turno.
4. En tus marcas, listo... ¡fuera!
Una vez que entres, tendrás 10 minutos para completar tu compra. Ten tus datos listos.
Este recordatorio es especialmente útil considerando que para ingresar a la fila virtual se requiere tener una membresía ARMY válida y que el correo asociado a tu cuenta de Weverse coincida con el registrado en Ticketmaster.
La expectativa por ver a BTS en suelo mexicano ha hecho que miles de fans se preparen con anticipación. Estos consejos son un paso más para acercarse al sueño de verlos en vivo.
SHA