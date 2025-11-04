¿Vas de Michoacán a Guanajuato? Estos son los bloqueos activos en el vecino estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La movilidad en el estado de Guanajuato se mantiene afectada este 4 de noviembre debido a bloqueos totales en diversos tramos carreteros, encabezados por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), sin que hasta ahora se haya entablado diálogo con el Gobierno Federal.

De acuerdo con reportes locales, las protestas se concentran principalmente en los municipios de Irapuato, Pénjamo y León, donde manifestantes han cerrado completamente importantes vías de comunicación, lo que ha generado complicaciones para automovilistas y transportistas, incluidas personas que se trasladan desde Michoacán.

En Irapuato, los bloqueos se encuentran en la zona de Procter & Gamble sobre la carretera hacia Abasolo, así como en la carretera federal 45 a la altura de Ciudad Industrial y en el entronque de la federal 90 hacia Pueblo Nuevo.

En el municipio de Pénjamo, los cierres se localizan en el Dren de Alivio de Santa Ana Pacheco (carretera 90), y sobre la misma federal 90 a la altura de las comunidades de Churipitzeo y Laguna Larga de Cortés.

En León, la protesta se ha extendido hasta la autopista 45D León–Aguascalientes, específicamente en la zona de Santa Rosa Plan de Ayala.

Autoridades recomiendan evitar transitar por estas zonas y consultar rutas alternas en caso de viaje.

No se descarta que las afectaciones se prolonguen o se extiendan durante el resto de la jornada.

