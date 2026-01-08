¿Vas a viajar? Conoce lo que no puedes llevar en tu equipaje de avión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si estás por tomar un vuelo, toma precauciones: el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) compartió una guía actualizada sobre los artículos prohibidos y restringidos en el equipaje de mano y documentado, con el objetivo de evitar contratiempos en los filtros de seguridad.
A través de redes sociales, el AICM difundió una infografía y un enlace a la lista oficial de objetos permitidos, elaborada en conjunto con la Secretaría de Marina, donde se detallan los productos que puedes o no llevar contigo al abordar un avión.
Entre los artículos totalmente prohibidos en cualquier tipo de equipaje se encuentran:
Artefactos explosivos, bengalas, cohetes, gasolina o dinamita.
Armas de fuego reales, réplicas, municiones y armas punzocortantes.
Sustancias inflamables como cloro, peróxidos, disolventes o encendedores tipo soplete.
Material pirotécnico, botes de humo o extintores.
También se imponen restricciones en objetos comunes como:
Baterías de litio superiores a 100 Wh, que deben transportarse con cuidados específicos.
Helados y alimentos líquidos o en crema, que están prohibidos en el equipaje de mano, pero permitidos en el documentado.
Herramientas, objetos punzantes o electrodomésticos pequeños, que en algunos casos se pueden documentar, pero no llevar en cabina.
En cambio, sí están permitidos sin restricciones:
Medicamentos, leche materna, dulces típicos, queso sólido y chocolates duros.
Instrumentos musicales, molcajetes, pelotas y cascos deportivos.
Electrónicos como laptops, cargadores, cámaras y celulares, siempre y cuando cumplan con los requisitos de seguridad.
El AICM recomienda revisar la lista completa antes de empacar, disponible en su sitio oficial y en sus redes sociales. Esta guía aplica también en otros aeropuertos del país.
