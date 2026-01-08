¿Vas a viajar? Conoce lo que no puedes llevar en tu equipaje de avión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si estás por tomar un vuelo, toma precauciones: el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) compartió una guía actualizada sobre los artículos prohibidos y restringidos en el equipaje de mano y documentado, con el objetivo de evitar contratiempos en los filtros de seguridad.

A través de redes sociales, el AICM difundió una infografía y un enlace a la lista oficial de objetos permitidos, elaborada en conjunto con la Secretaría de Marina, donde se detallan los productos que puedes o no llevar contigo al abordar un avión.

Entre los artículos totalmente prohibidos en cualquier tipo de equipaje se encuentran:

Artefactos explosivos, bengalas, cohetes, gasolina o dinamita.

Armas de fuego reales, réplicas, municiones y armas punzocortantes.

Sustancias inflamables como cloro, peróxidos, disolventes o encendedores tipo soplete.

Material pirotécnico, botes de humo o extintores.

También se imponen restricciones en objetos comunes como: