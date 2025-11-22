¿Vas a viajar? Campesinos y transportistas paralizarían el país con bloqueos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Organizaciones campesinas y transportistas confirmaron que el próximo lunes 24 de noviembre se llevará a cabo un megabloqueo en distintas carreteras del país, acción que podría paralizar la circulación vehicular en las 32 entidades, incluida Michoacán.
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas anunciaron que ese día “podrían no existir rutas libres”, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar salir o viajar por carretera.
Las entidades que podrían registrar afectaciones incluyen Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En una tarjeta informativa difundida el 21 de noviembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) indicaron que han sostenido mesas de diálogo con productores para atender sus demandas.
Ambas dependencias enfatizaron que el diálogo es la única vía para resolver los conflictos sociales, rechazando el uso de bloqueos que afectan directamente a millones de ciudadanos. Incluso advirtieron que algunas protestas “podrían estar motivadas por intereses partidistas”.
Como parte de los acuerdos, el Gobierno federal confirmó que el 24 de noviembre representantes del movimiento serán recibidos en la Cámara de Diputados para discutir la Iniciativa de la Ley General de Aguas, una de sus principales exigencias.
Pese a las advertencias, algunos líderes transportistas han declarado públicamente que no participarán en bloqueos. Sin embargo, la Segob mantiene encuentros permanentes con organizaciones locales y nacionales para garantizar la seguridad en carreteras.
El objetivo, según el comunicado oficial, es agilizar trámites administrativos y coordinar acciones con los gobiernos estatales, además de garantizar el libre tránsito en todo el país.
