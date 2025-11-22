¿Vas a viajar? Campesinos y transportistas paralizarían el país con bloqueos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Organizaciones campesinas y transportistas confirmaron que el próximo lunes 24 de noviembre se llevará a cabo un megabloqueo en distintas carreteras del país, acción que podría paralizar la circulación vehicular en las 32 entidades, incluida Michoacán.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas anunciaron que ese día “podrían no existir rutas libres”, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar salir o viajar por carretera.

Las entidades que podrían registrar afectaciones incluyen Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En una tarjeta informativa difundida el 21 de noviembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) indicaron que han sostenido mesas de diálogo con productores para atender sus demandas.