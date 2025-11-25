México

¿Vas a viajar? Autobuses operan con rutas alternas por bloqueos

Las empresas recomiendan mantenerse atentos a actualizaciones y prever tiempos extra en los traslados por posibles demoras
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las empresas de transporte foráneo ETN Turistar Lujo y Autovías informaron que, a pesar de los bloqueos carreteros en distintos puntos del país, sus servicios están operando de forma normal utilizando rutas alternas.

A través de comunicados oficiales publicados en sus redes sociales, ambas compañías agradecieron la comprensión de sus pasajeros y recomendaron mantenerse atentos a futuras actualizaciones.

Los bloqueos son consecuencia de protestas encabezadas por transportistas del sector agrícola, quienes mantienen cerrados varios tramos de la Autopista 15D, en el tramo Maravatío-Zapotlanejo.

A las 19:13 horas de este lunes, el C5 de Michoacán emitió una nueva alerta vial con los siguientes puntos de bloqueo activos:

🚧 Vialidades con bloqueos activos:

  • Panindícuaro: Autopista de Occidente KM 307, caseta de cobro.

  • Ecuandureo: Autopista México-Guadalajara KM 360, caseta de cobro.

  • Zinapécuaro: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco-Zapotlanejo, caseta de cobro.

  • Vista Hermosa:

    • Autopista de Occidente KM 390.

    • Carretera Vista Hermosa - Briseñas KM 46.

    • Camino Vista Hermosa - El Capulín.

  • Venustiano Carranza: Carretera Sahuayo–La Barca, crucero de cuatro esquinas.

  • Sahuayo: Carretera federal Sahuayo–La Barca, crucero de La Palma.

  • Villamar: Carretera Villamar–Jiquilpan, frente al IMSS Bienestar, colonia Emiliano Zapata.

  • Coahuayana: Carretera 200 Lázaro Cárdenas–Manzanillo, a la altura del desvío a Aquila.

  • Chavinda: Carretera Tangamandapio–Chavinda, a la altura de la entrada a Chavinda.

  • Jiquilpan: Carretera Jiquilpan–Sahuayo, glorieta de LICONSA.

Recomendación: Las autoridades exhortan a los usuarios a prever tiempos de traslado, respetar límites de velocidad y atender las indicaciones viales.

