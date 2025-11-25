¿Vas a viajar? Autobuses operan con rutas alternas por bloqueos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las empresas de transporte foráneo ETN Turistar Lujo y Autovías informaron que, a pesar de los bloqueos carreteros en distintos puntos del país, sus servicios están operando de forma normal utilizando rutas alternas.
A través de comunicados oficiales publicados en sus redes sociales, ambas compañías agradecieron la comprensión de sus pasajeros y recomendaron mantenerse atentos a futuras actualizaciones.
Los bloqueos son consecuencia de protestas encabezadas por transportistas del sector agrícola, quienes mantienen cerrados varios tramos de la Autopista 15D, en el tramo Maravatío-Zapotlanejo.
A las 19:13 horas de este lunes, el C5 de Michoacán emitió una nueva alerta vial con los siguientes puntos de bloqueo activos:
🚧 Vialidades con bloqueos activos:
Panindícuaro: Autopista de Occidente KM 307, caseta de cobro.
Ecuandureo: Autopista México-Guadalajara KM 360, caseta de cobro.
Zinapécuaro: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco-Zapotlanejo, caseta de cobro.
Vista Hermosa:
Autopista de Occidente KM 390.
Carretera Vista Hermosa - Briseñas KM 46.
Camino Vista Hermosa - El Capulín.
Venustiano Carranza: Carretera Sahuayo–La Barca, crucero de cuatro esquinas.
Sahuayo: Carretera federal Sahuayo–La Barca, crucero de La Palma.
Villamar: Carretera Villamar–Jiquilpan, frente al IMSS Bienestar, colonia Emiliano Zapata.
Coahuayana: Carretera 200 Lázaro Cárdenas–Manzanillo, a la altura del desvío a Aquila.
Chavinda: Carretera Tangamandapio–Chavinda, a la altura de la entrada a Chavinda.
Jiquilpan: Carretera Jiquilpan–Sahuayo, glorieta de LICONSA.
Recomendación: Las autoridades exhortan a los usuarios a prever tiempos de traslado, respetar límites de velocidad y atender las indicaciones viales.
SHA