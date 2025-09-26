¿Vas a sacar visa? Esto pagarás con la nueva tarifa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de octubre de 2025, obtener la visa americana será más caro que nunca. La implementación de la nueva tarifa conocida como Visa Integrity Fee duplicará el costo de las visas de no inmigrante, alcanzando un precio aproximado de 435 dólares o $8,100 pesos mexicanos.

El anuncio forma parte de los cambios derivados de la ley HR-1 (One Big Beautiful Bill Act, Public Law 119-21), aprobada en julio pasado por el Congreso de los Estados Unidos, cuyo objetivo es fortalecer el control migratorio y supervisar mejor la entrada de visitantes al país.

Aunque diversos medios estadounidenses han indicado que esta nueva tarifa entrará en vigor el 1 de octubre de 2025, el gobierno de EU aún no ha oficializado la fecha. Sin embargo, el monto ya está contemplado en el presupuesto del próximo año fiscal, por lo que su implementación es prácticamente un hecho.