¿Vas a sacar visa? Esto pagarás con la nueva tarifa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de octubre de 2025, obtener la visa americana será más caro que nunca. La implementación de la nueva tarifa conocida como Visa Integrity Fee duplicará el costo de las visas de no inmigrante, alcanzando un precio aproximado de 435 dólares o $8,100 pesos mexicanos.
El anuncio forma parte de los cambios derivados de la ley HR-1 (One Big Beautiful Bill Act, Public Law 119-21), aprobada en julio pasado por el Congreso de los Estados Unidos, cuyo objetivo es fortalecer el control migratorio y supervisar mejor la entrada de visitantes al país.
Aunque diversos medios estadounidenses han indicado que esta nueva tarifa entrará en vigor el 1 de octubre de 2025, el gobierno de EU aún no ha oficializado la fecha. Sin embargo, el monto ya está contemplado en el presupuesto del próximo año fiscal, por lo que su implementación es prácticamente un hecho.
El reembolso de esta tarifa sí es posible, pero solo si se cumplen ciertas condiciones durante toda la vigencia del documento, es decir, hasta por 10 años. Para calificar, el titular de la visa deberá respetar su tiempo de estancia, evitar actividades laborales no autorizadas y cumplir con las condiciones migratorias establecidas.
Este formulario funciona como un registro de entrada y salida y puede solicitarse en línea hasta con siete días de anticipación. No aplica para viajeros que ingresan por vía aérea o marítima.
La única excepción se mantiene para quienes tramitan visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3 (excepto empleados domésticos), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1.
También estarán exentos aquellos que renueven su visa de turista con validez de 10 años dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento, siempre que hayan tenido al menos 18 años al momento de la emisión anterior.
RPO