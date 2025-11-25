¿Vas a liberar tu cartilla? Así será el nuevo formato del SMN en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del año 2026, el proceso para liberar la cartilla del Servicio Militar Nacional (SMN) en México sufrirá una importante modificación: la fase de adiestramiento se reducirá a únicamente 13 sesiones sabatinas, repartidas en dos escalones a lo largo del año.

La información fue dada a conocer a través de las redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se detallan los nuevos periodos de capacitación:

Primer escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026.

Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

Al finalizar el adiestramiento, los participantes recibirán una constancia de culminación del SMN. La liberación oficial de la cartilla para ambos escalones se llevará a cabo durante el mes de diciembre del mismo año.