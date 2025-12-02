¿Vas a la Basílica este diciembre? Revisa estas recomendaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el incremento de peregrinaciones religiosas rumbo a la Ciudad de México, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 CDMX) lanzó una serie de recomendaciones esenciales para quienes visitan la capital durante esta temporada.
A través de redes sociales, el organismo capitalino recordó a los feligreses la importancia de priorizar el autocuidado y la seguridad vial, así como mantener vigilancia especial sobre niñas, niños y personas adultas mayores que participen en los recorridos.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
Mantente hidratado.
Usa ropa y calzado cómodo.
Camina en grupo.
Lleva identificación personal.
Respeta todos los señalamientos de tránsito.
Evita circular por carriles de alta velocidad.
Si vas en bicicleta, utiliza luces y equipo reflectante.
No transites por zonas con baja visibilidad.
Mantenlos siempre a la vista.
Asegúrate de que lleven datos de contacto visibles.
Evita rutas muy saturadas o peligrosas.
Además, el C5 recordó a la población que ante cualquier emergencia pueden comunicarse al , utilizar los botones de auxilio en los postes o tótems de seguridad, o marcar al , disponible para orientación.
Estas medidas buscan prevenir incidentes y garantizar una experiencia segura para todas las personas que participan en actos de fe durante este mes, especialmente en las celebraciones guadalupanas del 12 de diciembre, que congregan a miles en la Basílica de Guadalupe.
BCT