¿Vas a la Basílica este diciembre? Revisa estas recomendaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el incremento de peregrinaciones religiosas rumbo a la Ciudad de México, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 CDMX) lanzó una serie de recomendaciones esenciales para quienes visitan la capital durante esta temporada.

A través de redes sociales, el organismo capitalino recordó a los feligreses la importancia de priorizar el autocuidado y la seguridad vial, así como mantener vigilancia especial sobre niñas, niños y personas adultas mayores que participen en los recorridos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Recomendaciones básicas:

  • Mantente hidratado.

  • Usa ropa y calzado cómodo.

  • Camina en grupo.

  • Lleva identificación personal.

Seguridad vial:

  • Respeta todos los señalamientos de tránsito.

  • Evita circular por carriles de alta velocidad.

  • Si vas en bicicleta, utiliza luces y equipo reflectante.

  • No transites por zonas con baja visibilidad.

Cuidado de menores y personas mayores:

  • Mantenlos siempre a la vista.

  • Asegúrate de que lleven datos de contacto visibles.

  • Evita rutas muy saturadas o peligrosas.

Además, el C5 recordó a la población que ante cualquier emergencia pueden comunicarse al 911, utilizar los botones de auxilio en los postes o tótems de seguridad, o marcar al *0311 LOCATEL, disponible para orientación.

Estas medidas buscan prevenir incidentes y garantizar una experiencia segura para todas las personas que participan en actos de fe durante este mes, especialmente en las celebraciones guadalupanas del 12 de diciembre, que congregan a miles en la Basílica de Guadalupe.

