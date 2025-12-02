¿Vas a la Basílica este diciembre? Revisa estas recomendaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el incremento de peregrinaciones religiosas rumbo a la Ciudad de México, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 CDMX) lanzó una serie de recomendaciones esenciales para quienes visitan la capital durante esta temporada.

A través de redes sociales, el organismo capitalino recordó a los feligreses la importancia de priorizar el autocuidado y la seguridad vial, así como mantener vigilancia especial sobre niñas, niños y personas adultas mayores que participen en los recorridos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Recomendaciones básicas:

Mantente hidratado.

Usa ropa y calzado cómodo.

Camina en grupo.

Lleva identificación personal.

Seguridad vial:

Respeta todos los señalamientos de tránsito.

Evita circular por carriles de alta velocidad.

Si vas en bicicleta, utiliza luces y equipo reflectante.

No transites por zonas con baja visibilidad.

Cuidado de menores y personas mayores: