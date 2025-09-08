¿Vas a ir? Estos son los precios para The Weeknd en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante canadiense The Weeknd confirmó su regreso a México con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira mundial After Hours Til Dawn. Las presentaciones están programadas para los días 20 y 21 de abril de 2026.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los fans, pues además contará con la participación especial de la cantante brasileña Anitta, quien abrirá ambos shows en la capital mexicana.

Precios oficiales de boletos

De acuerdo con la boletera oficial, estos son los precios con cargos incluidos para las distintas secciones del Estadio GNP Seguros:

Zona GNP: $3,746

Verde B: $3,002

General: $2,754

Naranja B: $2,258

Verde C: $1,762

Naranja C: $1,266

Además, se han habilitado paquetes VIP, cuyos precios oscilan entre $3,542 y $25,977, dependiendo de la ubicación y beneficios adicionales.

Se advierte que los precios podrían variar en algunas secciones o filas específicas.