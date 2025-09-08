¿Vas a ir? Estos son los precios para The Weeknd en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante canadiense The Weeknd confirmó su regreso a México con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira mundial After Hours Til Dawn. Las presentaciones están programadas para los días 20 y 21 de abril de 2026.
El anuncio ha generado gran expectativa entre los fans, pues además contará con la participación especial de la cantante brasileña Anitta, quien abrirá ambos shows en la capital mexicana.
De acuerdo con la boletera oficial, estos son los precios con cargos incluidos para las distintas secciones del Estadio GNP Seguros:
Zona GNP: $3,746
Verde B: $3,002
General: $2,754
Naranja B: $2,258
Verde C: $1,762
Naranja C: $1,266
Además, se han habilitado paquetes VIP, cuyos precios oscilan entre $3,542 y $25,977, dependiendo de la ubicación y beneficios adicionales.
Se advierte que los precios podrían variar en algunas secciones o filas específicas.
Los conciertos forman parte de una de las giras más ambiciosas del artista, que ha agotado estadios en Estados Unidos, Europa y Asia. Con éxitos como Blinding Lights, Save Your Tears y Starboy, The Weeknd promete un espectáculo de alto nivel en producción visual y musical.
Con este anuncio, México se prepara para recibir nuevamente a uno de los artistas más influyentes de la última década, cuyo regreso marcará uno de los eventos más esperados de 2026.
mrh