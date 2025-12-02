Vans lanza colección inspirada en KPop Demon Hunters: precios, modelos y dónde comprar

Personajes de Demon Hunters en cada par

Cada modelo cuenta con diseños únicos que presentan a los personajes principales de la película:

HUNTR/X (Rumi, Mira y Zoey)

Derpy Tiger y Sussie

Saja Boys

Además, la colección fue creada bajo el concepto “Together Glowing”, que promueve la autoaceptación y el brillo colectivo, uno de los mensajes centrales de la película.

Precios estimados en México

Aunque aún no se publican precios oficiales, se estima que los Vans x Demon Hunters tendrán un costo aproximado de entre:

$1,099 y $1,299 pesos mexicanos por par

Este lanzamiento promete convertirse en un objeto de deseo para fans del K-pop y la moda urbana, combinando color, estilo y el mensaje positivo de la película animada de Netflix.

mrh