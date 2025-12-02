Vans lanza colección inspirada en KPop Demon Hunters: precios, modelos y dónde comprar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La moda, el K-pop y el cine juvenil se unen en la nueva colaboración de Vans x Demon Hunters, inspirada en la cinta animada KPop Demon Hunters de Netflix. La colección, pensada para toda la familia, estará disponible muy pronto en México.
La colección podrá adquirirse en dos fechas clave:
Sábado 6 de diciembre: en tiendas físicas de Vans
Lunes 8 de diciembre: en línea a través de Vans.mx
Los tenis de la colaboración estarán disponibles en versiones para niños y adultos, en los modelos más icónicos de la marca:
Classic Slip-On
Old Skool
Old Skool V
Sk8-Hi
Authentic
Cada modelo cuenta con diseños únicos que presentan a los personajes principales de la película:
HUNTR/X (Rumi, Mira y Zoey)
Derpy Tiger y Sussie
Saja Boys
Además, la colección fue creada bajo el concepto “Together Glowing”, que promueve la autoaceptación y el brillo colectivo, uno de los mensajes centrales de la película.
Aunque aún no se publican precios oficiales, se estima que los Vans x Demon Hunters tendrán un costo aproximado de entre:
$1,099 y $1,299 pesos mexicanos por par
Este lanzamiento promete convertirse en un objeto de deseo para fans del K-pop y la moda urbana, combinando color, estilo y el mensaje positivo de la película animada de Netflix.
mrh