Vans lanza colección inspirada en KPop Demon Hunters: precios, modelos y dónde comprar

CORTESÍA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La moda, el K-pop y el cine juvenil se unen en la nueva colaboración de Vans x Demon Hunters, inspirada en la cinta animada KPop Demon Hunters de Netflix. La colección, pensada para toda la familia, estará disponible muy pronto en México.

¿Cuándo y dónde comprar los Vans x Demon Hunters?

La colección podrá adquirirse en dos fechas clave:

  • Sábado 6 de diciembre: en tiendas físicas de Vans

  • Lunes 8 de diciembre: en línea a través de Vans.mx

Modelos disponibles

Los tenis de la colaboración estarán disponibles en versiones para niños y adultos, en los modelos más icónicos de la marca:

  • Classic Slip-On

  • Old Skool

  • Old Skool V

  • Sk8-Hi

  • Authentic

CORTESÍA

Personajes de Demon Hunters en cada par

Cada modelo cuenta con diseños únicos que presentan a los personajes principales de la película:

  • HUNTR/X (Rumi, Mira y Zoey)

  • Derpy Tiger y Sussie

  • Saja Boys

Además, la colección fue creada bajo el concepto “Together Glowing”, que promueve la autoaceptación y el brillo colectivo, uno de los mensajes centrales de la película.

Precios estimados en México

Aunque aún no se publican precios oficiales, se estima que los Vans x Demon Hunters tendrán un costo aproximado de entre:

  • $1,099 y $1,299 pesos mexicanos por par

Este lanzamiento promete convertirse en un objeto de deseo para fans del K-pop y la moda urbana, combinando color, estilo y el mensaje positivo de la película animada de Netflix.

